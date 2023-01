Gennaio 13, 2023

Tutti in calo gli indicatori dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Secondo il bollettino settimanale della Protezione Civile e del ministero della Salute, sono 84.076 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 6 al 12 gennaio, con una flessione del 38,2% rispetto alla settimana precedente. Si registrano, inoltre, altri 576 morti. In calo il tasso di positività che si attesta a quota 11%.