Maggio 15, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Sars-CoV-2 fa ancora danni perché continua a circolare in maniera importante. E dove viene cercato, purtroppo, si trova. Lo stiamo vedendo nello sport, con l’esclusione di atleti importanti dal Giro d’Italia”. Così all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma, dopo il ritiro dal Giro d’Italia del ciclista belga Remco Evenepoel, leader della classifica, risultato positivo al Covid.