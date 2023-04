Crescita Italia 2023, Fmi rialza leggermente stime

Aprile 12, 2023

Dopo il +3,7% messo a segno nel 2022, quest’anno il Pil italiano crescerà dello 0,7% e dello 0,8% nel 2024. Sono le nuove stime del Fondo Monetario Internazionale che nel World Economic Outlook rivede al rialzo le previsioni di crescita per l’anno in corso (+0,1 punti rispetto al valore stimato a gennaio e +0,9 sulla previsione di ottobre scorso) e al ribasso per il prossimo (-0,1% su gennaio e -0,5% su ottobre).

Quanto all’inflazione, l’Fmi vede nel 2023 quasi un dimezzamento rispetto allo scorso anno (con la corsa dei prezzi al 4,5% rispetto all’8,7 del 2022), e un’ulteriore discesa nel prossimo anno al 2,6%. Leggero rialzo infine per la disoccupazione che nel triennio 2022-24 vede valori rispettivamente dell’8,1%, 8,3% e 8,4%.