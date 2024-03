Decreto Flussi 2024, oggi click day per lavoratori non stagionali

18 Marzo 2024

E’ scattato oggi il click day per consentire il flusso legale in Italia di lavoratori stranieri per il triennio 2023-025, entro il quale il governo prevede complessivamente 452mila ingressi. Le domande di oggi, attraverso il portale del Ministero dell’Interno, riguardano le istanze di lavoro subordinato non stagionale e quelle per i lavoratori autonomi. Le prossime date utili per altre categorie (da colf e badanti ai lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero) sono il 21 e il 25 marzo.