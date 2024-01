Deloitte, monsignor Fisichella: “In via Veneto dipendenti giovani, speranza per città e Paese”

Gennaio 17, 2024

“Dal punto di vista imprenditoriale è una grande ricchezza per la città di Roma e non solo. Sapere anche che i dipendenti di Deloitte che prendono posto in questa nuova sede, sono una generazione di giovani lascia ben sperare per quello che sarà il progresso e il futuro della città e del Paese”. Lo ha detto Monsignor Rino Fisichella all’inaugurazione della nuova sede di Deloitte, martedì 16 gennaio a Roma, in via Vittorio Veneto 89.