Demografica, De Curtis (SIP): “E’ importante favorire natalità e assicurare attenzione a bambini”

Giugno 27, 2023

“È estremamente importante favorire la natalità, ma è ugualmente importante assicurare a tutti i bambini del nostro Paese una particolare attenzione ed un’adeguata assistenza. Purtroppo, dobbiamo dire che in Italia il diritto alla salute dipende molto dalla regione in cui una persona ha la fortuna di nascere e di risiedere – ha esordito così il Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica della Società Italiana di Pediatria, Mario De Curtis, a margine dell’evento di lancio del nuovo progetto editoriale di Adnkronos chiamato Demografica, tenutosi presso il Palazzo dell’Informazione a Roma