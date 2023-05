Maggio 31, 2023

“Il personale del gruppo ha rimesso in tempi record la struttura in condizioni di funzionare, dando l’idea di quanta volontà vi sia di riprendere il cammino”. Lo ha affermato Raffaele Donini, Assessore Salute Regione Emilia Romagna, in occasione della riapertura del Maria Cecilia Hospital a Cotignola.