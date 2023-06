Giugno 28, 2023

Deloitte, Coni e Cip si fanno promotori della formazione e della crescita degli studenti-atleti italiani con il programma Dual Career, nato in sinergia con il tavolo istituzionale in corso, che coinvolge il Coni, il Cip, la Fondazione Milano Cortina 2026, il Ministero per lo Sport e i Giovani ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, finalizzato a definire un impianto normativo in grado di favorire lo sviluppo delle Linee Guida Dual Career in tutte le università italiane.