Eicma, Bailini (eBay): “Siamo qui perchè categoria due ruote importante e in forte crescita”

Novembre 8, 2023

Your browser does not support the video tag.

In occasione della giornata dedicata ai media dell’80esima edizione di Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote che quest’anno accoglie 2026 brand, 700 espositori diretti, è intervenuta Barbara Bailini, responsabile categoria auto e moto accessori e ricambi di eBay, spiegando che: “La categoria delle due ruote è molto importante per noi ed è in costante crescita. Per tale ragione abbiamo fortemente voluto la nostra presenza qui con uno stand dedicato”.