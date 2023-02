Febbraio 25, 2023

Dopo le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia, nuove consultazioni amministrative stabilite per domenica 14 e lunedì 15 maggio. Si vota per il rinnovo delle amministrazioni locali di ben 800 comuni italiani. Turno di ballottaggio fissato per il 28 e 29 maggio.