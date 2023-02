Febbraio 14, 2023

Vittoria del centrodestra alle elezioni regionali 2023. In Lombardia la conferma con Attilio Fontana, che conquista il 54,67% dei voti. Nel Lazio Francesco Rocca, con il 54%, interrompe 10 anni di governo di centrosinistra. Forte l’astensione: ha votato solo il 40% degli aventi diritto.