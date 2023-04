Aprile 3, 2023

Your browser does not support the video tag.

Una donna è stata arrestata con l’accusa di avere compiuto l’attentato di ieri in un caffè di San Pietroburgo dove è rimasto ucciso il giornalista Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky.

L’ordigno era probabilmente piazzato all’interno di una statuetta, un busto, raffigurante il blogger nazionalista e corrispondente di guerra consegnato dalla donna poco prima dell’esplosione.