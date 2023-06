Europeo Under 21, Italia ko contro la Francia tra le polemiche

Giugno 23, 2023

Partenza da dimenticare per l’Italia Under 21 agli Europei. Gli azzurrini di Paolo Nicolato sono stati battuti 2-1 dalla Francia. Polemiche sulla Uefa per la gestione arbitrale. Da più parti si ritiene che un torneo così importante venga svolto senza l’ausilio di Var e Goal line technology, assenti negli stadi datati di Romania e Georgia che ospitano gli Europei, che ieri sera avrebbero aiutato arbitro e assistenti in due episod. L’Italia reclama per un rigore non assegnato per un fallo di mano al 52′ e per il gol non assegnato a Bellanova in pieno recupero al 92′.