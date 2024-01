Ex Ilva, stasera incontro governo-sindacati

Gennaio 11, 2024

Your browser does not support the video tag.

Ex Ilva, stasera alle 19 incontro tra governo e sindacati sul futuro dello stabilimento siderurgico. Nel corso della sua informativa al Parlamento, il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha ribadito “l’urgenza di un intervento drastico che segni una svolta netta rispetto alle vicende per nulla esaltanti degli ultimi 10 anni”.