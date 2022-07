Faelli (Fondazione Entain): “Con Padel Mixto sperimentiamo l’inclusione sociale”

Luglio 11, 2022

“Attraverso lo sport si può sperimentare dal vivo l’inclusione: questa è la ragione per cui la Fondazione Entain ha aderito a questo progetto in maniera entusiasta, perché è perfettamente coerente con il nostro sistema di valori e con il nostro progetto”.

Così Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia ha commentato l’evento Padel Mixto, che dall’8 al 10 luglio si giocherà nell’ambito della Coppa dei Club MSP al Padelmania di Pescara, dove le 14 squadre qualificate alla fase nazionale si giocheranno il titolo. Nel Padel Mixto si sfideranno coppie composte da un giocatore in piedi (normodotato) e uno seduto in carrozzina (diversamente abile). Un progetto di aggregazione e inclusione promosso dall’Asd Sportinsieme Roma e da MSP Italia (settore padel) e sostenuto dalla Fondazione Entain.