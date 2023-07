Luglio 6, 2023

“Non devi essere un campione per seguire la regola del fair play – ha affermato Rosolino parlando con i giornalisti,- non ti devi allenare tutti i giorni, devi rispettare le regole e sono abbastanza semplici. Mi piace vedere ex atleti di un certo calibro che ancora hanno il piacere di confrontarsi, e si impara non soltanto da chi è più forte di noi ma anche chi fa ancora parte del nostro ambiente”.

Sottopancia: Massimiliano Rosolino, ex nuotatore