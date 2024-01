Frittelli (Federsanità): “Partire da criticità Ssn per sfide future”

Gennaio 18, 2024

“Conoscere lo stato di salute del Ssn è determinante per mettere in luce le nuove sfide che abbiamo davanti, a partire da quella della Missione 6 del Pnrr, ovvero di quella che sarà la nuova sanità territoriale e, quindi, della necessità di incremento dell’assistenza domiciliare integrata, ma anche delle forme di teleassistenza, di quello che è stato lo sviluppo delle grandi attrezzature e tecnologie, a partire in tutta Italia dal Fascicolo sanitario elettronico”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Tiziana Frittelli, presidente di Federsanità Anci in occasione della presentazione del Report di Salutequità ‘Valutare bene per garantire equità‘ che si è tenuta a Roma.