Gaza, allarme Onu: “Ordine sta crollando”

Ottobre 30, 2023

Your browser does not support the video tag.

Secondo l’Onu l’ordine pubblico a Gaza è sull’orlo del collasso. Mentre proseguono le operazioni israeliane in risposta al terribile attacco del 7 ottobre di Hamas in Israele, migliaia di persone hanno infatti fatto irruzione in diversi magazzini e centri di distribuzione dell’Unrwa nelle aree centrali e meridionali della Striscia, portando via farina di grano e altri beni di prima necessità come forniture igieniche. La situazione a Gaza peggiora di ora in ora, serve un cessate il fuoco per mettere fine “all’incubo” dello spargimento di sangue, ha ribadito il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.