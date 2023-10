Ottobre 31, 2023

Your browser does not support the video tag.

Continua l’avanzata di Israele nella Striscia di Gaza: colpiti circa 300 obiettivi, anche postazioni per il lancio di missili anticarro e razzi, tunnel e siti militari del gruppo che il 7 ottobre ha sferrato il terribile attacco in Israele. Ucciso il comandante del battaglione di Beit Lahiya di Hamas, Nisam Abu Ajina, in un raid aereo effettuato nella notte.