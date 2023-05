Maggio 6, 2023

La Guardia di Finanza di Napoli e Bologna ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni per circa 40 milioni di euro nei confronti di un imprenditore edile di Melito di Napoli, già condannato in primo grado a quattro anni di reclusione per aver riciclato denaro proveniente da truffe assicurative compiute da un uomo contiguo a vari clan camorristici.