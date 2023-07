Luglio 4, 2023

A Tortona la Guardia di Finanza ha scoperto un giro di fatture false per oltre 5 milioni di euro emesse da una ditta gestita da cinesi. Coinvolte 41 aziende gestite da cittadini di nazionalità cinese che dichiaravano costi fittizi evadendo le imposte statali.