Aprile 4, 2023

A sette anni dall’ultimo incontro in presenza, Generali ha organizzato presso il Generali Square Garden una due giorni che ha richiamato migliaia di agenti. Salute, protezione e formazione delle persone della compagnia sono stati i temi centrali dell’evento, come spiegano Massimo Monacelli, General manager Generali Italia, e Marco Oddone, Chief marketing & distribution Officer Generali Italia.