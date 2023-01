Gennaio 23, 2023

Your browser does not support the video tag.

Sequestrati al porto di Genova macchinari per la fabbricazione di bossoli, destinati all’esportazione in Etiopia, privi delle necessarie autorizzazioni. L’operazione dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova e dei funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Genova 1 con il coordinamento della Procura della Repubblica di Genova.