Gennaio 24, 2023

Si è aperto oggi a Palazzo Piacentini il primo tavolo con i sindacati sulle politiche industriali. “Il 2023 sarà l’anno cruciale per realizzare una politica industriale italiana, che sarà in sintonia con la nuova politica industriale europea, assolutamente decisiva per rispondere alla duplice sfida di Stati Uniti e Cina”, sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.