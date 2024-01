Inverno vero sull’Italia, temperature in picchiata

Gennaio 8, 2024

Temperature in picchiata sull’Italia dove arriva l’inverno vero. Possibili nevicate fino a quote basse, anche sotto i 1.000 metri sugli Appennini.