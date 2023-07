Luglio 7, 2023

Your browser does not support the video tag.

I lavoratori italiani guadagnano circa 3.700 euro l’anno in meno della media dei colleghi europei. Oltre 8.000 euro in meno di quelli tedeschi. Secondo il rapporto annuale Istat tra il 2013 e il 2022 la crescita totale delle retribuzioni lorde annue per dipendente in Italia è stata del 12%, circa la metà della media europea.