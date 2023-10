Ottobre 29, 2023

Your browser does not support the video tag.

Nella notte sono 340 i migranti sbarcati a Lampedusa. I barconi, salpati dalla Libia, sono stati soccorsi dalla Gdf e dalla Capitaneria di porto. A bordo persone di diverse nazionalità: egiziani, nepalesi, siriani, sudanesi, eritrei, etiopi, marocchini e pakistani.