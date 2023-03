Marzo 1, 2023

In occasione della presentazione della terza edizione della campagna Coop per l’inclusione di genere, intitolata “Close the gap. Riduciamo le differenze”, l’Amministratrice delegata di Coop Italia, Maura Latini, ha sottolineato l’importanza che hanno le tematiche di parità e inclusività di genere per Coop e ha individuato nel mondo del lavoro il punto di partenza ideale per raggiungere l’obiettivo della parità.