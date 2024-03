LetExpo, Volpi: “Eventi come questo creano rete di contatto tra istituzioni, imprese e formazione lavoro”

15 Marzo 2024

Your browser does not support the video tag.

“Eventi come quelli organizzati da Alis sono fondamentali per mettere in rete le istituzioni, il mondo imprenditoriale, sindacale e quello della formazione al lavoro. In queste manifestazioni vedere tantissimi studenti che vengono a contatto con le imprese e con le aziende per capire quali sono gli elementi formativi e caratterizzanti delle nuove competenze, lo ritengo veramente interessante”. Così, Andrea Volpi, deputato Commissione Lavoro Camera dei Deputati, a margine della giornata di chiusura dei lavori di LetExpo2024, la fiera del trasporto e della logistica sostenibili organizzata da Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, in collaborazione con Veronafiere.