Novembre 7, 2023

Sono stati oltre 314 mila i biglietti venduti per l’edizione 2023 di Lucca Comics and Games, la grande fiera di fumetti, cartoons, film e videogiochi che si svolge all’interno delle mura della città toscana. 700 gli espositori e centinaia di ospiti da tutto il mondo, oltre a decine di migliaia di cosplayer che per 5 giorni hanno animato il centro di Lucca.