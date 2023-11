Lucca Comics&Games 2023 | Dungeons & Deejay live al Teatro del Giglio

Novembre 6, 2023

Sabato 4 novembre dal Teatro del Giglio di Lucca è andata in scena una speciale puntata live interattiva di “Dungeons & Deejay”, il podcast prodotto da OnePodcast ispirato al gioco di ruolo più famoso al mondo. Il master Francesco Lancia guida i protagonisti della partita speciale – Rocco Tanica, Michela Giraud, Matteo Curti e Alessandra Patitucci – davanti al pubblico di Lucca Comics & Games, che ha potuto vivere un’esilarante avventura nel fantastico mondo di Dungeons and dragons , interagendo con la partita e stabilendo le sorti del gioco. La puntata speciale live del podcast sarà presto disponibile su tutte le piattaforme di streaming audio e sull’app di OnePodcast. “Dungeons & Deejay” è la serie OnePodcast in cui il Master Francesco Lancia mette attorno ad un tavolo 5 celebrità che non hanno mai giocato a Dungeons & Dragons trasformandole in potenti eroi fantasy, trasportati all’interno di un universo dalle possibilità infinite.