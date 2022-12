Dicembre 20, 2022

Si sono conclusi dopo 11 ore i lavori della commissione Bilancio alla Camera sulla Manovra 2023, in cui non è stata approvato alcun emendamento. Nel pomeriggio la ripresa dei lavori. L’obiettivo, spiegano fonti di governo, è chiudere l’esame in commissione oggi intorno alle 17, e in quel caso l’approdo in Aula, previsto alle 13 di domani, potrebbe slittare di qualche ora al pomeriggio. Meloni assicura: “Ce la faremo nei tempi previsti”.