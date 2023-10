Ottobre 30, 2023

“Qui per parlare dell’importanza della comunicazione sostenibile umana in un momento di concentrazione sull’IA. Da educatore mi rendo conto che c’è un bisogno importantissimo che è quello di tornare ad entrare in relazione autentica con l’altro in modo corretto” Così Luca Vullo Esperto comunicazione TEDx, speaker e showman, a margine del 5° Congresso Nazionale “Meritocrazia Italia” in corso al Teatro Manzoni di Roma