Gennaio 11, 2023

A Milano dal 2024 le auto viaggeranno con un limite di 30 chilometri orari in tutta la città e non solo in certe zone come accade oggi. Obiettivo ridurre gli incidenti stradali e provocare meno morti sulle strade. In Italia soltanto Bologna fino ad ora ha avviato il percorso per diventare Città 30.