Gennaio 22, 2023

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto questa mattina nel sottopasso Mortirolo, vicino alla stazione Centrale di Milano. Si tratta di un senegalese di 52 anni. A trovare il corpo sono stati i volontari di un’associazione che distribuisce pasti caldi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. L’uomo è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio, probabilmente a causa del freddo.