Mobilità, Legambiente: investire sui treni non sul Ponte sullo Stretto

Febbraio 23, 2023

“Occorre investire in servizi, treni moderni, interconnessioni tra i vari mezzi di trasporto e con la mobilità dolce, in linee ferroviarie urbane, suburbane ed extraurbane, potenziando il servizio dei treni regionali e Intercity”. Così Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, secondo il quale “il processo di riconversione dei trasporti in Italia è fondamentale se si vuole rispettare gli obiettivi del Green Deal europeo”. E per questo servono “importanti investimenti per la ‘cura del ferro’ del nostro Paese, smettendola di rincorrere inutili opere come il Ponte sullo Stretto di Messina”.