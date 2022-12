Mondiali vasca corta, altri due ori e un argento per l’Italia

Dicembre 17, 2022

Your browser does not support the video tag.

Altri due ori per l’Italia ai mondiali in vasca corta di Melbourne. L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro con il record del mondo nella staffetta 4×50 mista maschile. Gli azzurri partiti in corsia 4 con Mora, Martinenghi, Rivolta e Deplano hanno chiuso con il crono di 1.29.72, primo quartetto di sempre a scendere sotto il muro dell’1.30. Il campione azzurro Gregorio Paltrinieri ha trionfato negli 800 metri stile uomini. L’azzurra Sara Franceschi ha conquistato la medaglia d’argento nella finale dei 400 misti femminili.