Febbraio 1, 2023

Your browser does not support the video tag.

”La Turchia non potrà mai sostenere l’ingresso della Svezia nella Nato fino a quando Stoccolma permette che il Corano possa essere bruciato” pubblicamente. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. ”Rispetto alla Finlandia abbiamo una visione positiva, ma lo stesso non vale per la Svezia”.