Luglio 7, 2023

L’attore Richard Gere sarà sentito al processo Open Arms il prossimo 6 ottobre. E’ stato deciso nel corso dell’udienza del dibattimento che vede imputato il ministro Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. “L’attore ha dato disponibilità a venire a Palermo per ottobre”, ha annunciato l’avvocato di parte civile Arturo Salerni.