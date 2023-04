Aprile 5, 2023

Assunzioni in arrivo nella Pubblica Amministrazione. E’ quanto previsto dalla bozza del decreto della Pa atteso nel prossimo Consiglio dei ministri, che potrebbe tenersi giovedì sono presenti in tutto trenta articoli.

Per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, nel provvedimento di parla di stabilizzazione dei precari che hanno lavorato in Regioni, Province e Comuni per almeno tre anni.