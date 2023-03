Marzo 30, 2023

Ancora qualche linea di febbre per papa Bergoglio, ricoverato ieri al Gemelli di Roma per una infezione respiratoria. A quanto apprende l’Adnkronos le sue condizioni sono, comunque, definite buone dai medici che si definiscono fiduciosi sulla sua ripresa. Probabilmente rimarrà in ospedale ancora due o tre giorni.