Giugno 27, 2023

Your browser does not support the video tag.

E’ stato presentato presso la stazione di servizio in Via Ardeatina, il progetto realizzato da Q8 in collaborazione con il gruppo Maire per la realizzazione del primo impianto a idrogeno circolare a Roma. L’impianto, che già eroga carburanti tradizionali, oltre ad offrire il servizio di ricarica per auto elettriche, verrà potenziato con l’aggiunta dell’idrogeno, diventando così un vero e proprio hub della mobilità sostenibile.