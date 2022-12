Ranking Fifa, dopo Qatar 2022 l’Italia perde due posizioni

Dicembre 22, 2022

L’Italia perde due posizioni nel ranking Fifa, aggiornato dopo gli ultimi Mondiali. Nonostante l’uscita ai quarti di finale, il Brasile si mantiene al comando mentre i campioni dell’Argentina guadagnano una posizione e si ritrovano in piazza d’onore davanti alla Francia. Il Belgio scivola al quarto posto davanti a Inghilterra, Olanda e Croazia. Grande balzo in avanti per il Marocco semifinalista, dal 22° all’11° posto. +11 anche per l’Australia, dal 38° al 27° posto. Questa la top ten: 1. Brasile; 2. Argentina; 3. Francia; 4. Belgio; 5. Inghilterra; 6. Olanda; 7. Croazia; 8. Italia; 9. Portogallo; 10. Spagna.