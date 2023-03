Marzo 29, 2023

A margine della seconda edizione di “Raro chi trova”, iniziativa promossa da Takeda Italia con il patrocinio di SIP, AIG, AIMPS, AIAF e Cometa ASMME, in cui è stato presentato il report di AstraRicerche, riguardo il valore e l’utilità dello screening neonatale esteso (Sne) è intervenuto Giancarlo La Marca, direttore laboratorio screening neonatale allargato, azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze