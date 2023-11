Novembre 3, 2023

Your browser does not support the video tag.

Raccontare l’emozione del mondo delle due ruote attraverso le espressioni e gli sguardi di chi visita la fiera. Per promuovere l’evento 2023, Eicma ha pensato a una speciale campagna pubblicitaria, mettendo al centro gli scatti che immortalano il pubblico del Salone