Febbraio 13, 2023

Salvatore Leone, direttore generale di Amici onlus, spiega quali sono le principali necessità dei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali. L’occasione è stata l’incontro “Nuove frontiere del trattamento farmacologico delle MICI” organizzato dalla struttura sanitaria in collaborazione con l’associazione pazienti AMICI Onlus e con il supporto non condizionato di Nestlé Health Science.