Salute, Primo libro bianco per raccontare l’anemia da malattia renale cronica

Ottobre 27, 2023

Your browser does not support the video tag.

Si è tenuto al Ministero della Salute l’incontro “Anemia da malattia renale cronica, un peso da alleggerire insieme”, organizzato dalle associazioni di pazienti, la Società Italiana di Nefrologia e Fondazione Italiana del Rene.

Un’occasione per confrontarsi sui numeri che riguardano la Malattia renale cronica, dove si stima ancora una prevalenza del 90% di anemia nei pazienti in dialisi, e per offrire delle proposte operative alle istituzioni per una migliore presa in carico: da diagnosi precoci, alla formazione di medici e pazienti fino al monitoraggio costante e omogeneo sul territorio