Marzo 1, 2023

La nomina di commissario straordinario e un provvedimento urgente per fronteggiare l’emergenza siccità. E’ quanto è stato deciso al tavolo sulla crisi idrica a Palazzo Chigi. Si provvederà, inoltre, alla costituzione di una “cabina di regia tra tutti i ministeri interessati per definire un piano idrico straordinario nazionale d’intesa con Regioni e enti territoriali”. L’obiettivo è “individuare le priorità di intervento e la loro adeguata programmazione,