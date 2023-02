Febbraio 6, 2023

L’Alleanza per il riciclo delle capsule di caffè esauste in alluminio ha da oggi un nuovo membro. Alla fondatrice Nespresso ed al partner illycaffè, infatti, si aggiunge Starbucks by Nespresso, che si unisce al progetto di economia circolare come nuovo aderente, contribuendo a favorire e incrementare il riciclo delle capsule esauste in alluminio in Italia.