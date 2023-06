Giugno 23, 2023

In occasione del convegno “Stati Generali Mondo Lavoro”, tenutosi presso la suggestiva cornice del “Marco Simone Golf & Country Club” a Roma, è intervenuto il presidente della XII Commissione Grandi Eventi, Mariano Angelucci, il quale ha parlato dell’importanza dei grandi eventi in Italia e a Roma e dell’avvento della Ryder Cup 2023.